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  2. Лукашенко: мы должны вернуть страну к безопасной жизни, которая была у нас всегда. И мы это сделаем

Лукашенко: мы должны вернуть страну к безопасной жизни, которая была у нас всегда. И мы это сделаем

Об этом Александр Лукашенко заявил во время торжественной церемонии вступления в должность Президента. Белорусский лидер подчеркнул: 


– Находясь на краю мирового кризиса, мы должны вернуть страну к безопасной жизни, которая была у нас всегда. Прийти к согласию ради нашего будущего. И мы это сделаем. Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей. Всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу. Это те, кто героически противостоял угрозе пандемии, проявляя свои лучшие профессиональные и человеческие качества. Те, кто сберег здравый смысл в условиях дезориентации общества. Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность. Это не только служебный долг, но и их сознательный выбор.

Глава государства добавил: он увидел людей в деле.

– Понял, что не только меня, но и наш народ окружают патриоты. В условиях поствыборной обстановки коллективы предприятий показали всю свою мудрость, выбрав цех, а не площадь. Не подвели труженики села. Благодаря им все эти месяцы регионы жили обычной жизнью. Люди возделывали и убирали урожай с полей. Государственная политика в области науки, творчества и спорта неизбежно породит новых героев. Хотелось бы таких, которые адекватно оценят вклад в них государства и будут этому государству всегда благодарны, – отметил он.


По мнению Президента, сила белорусской власти, залог доверия к ней заключается в том, что даже в самое трудное время государство не отказывалось от своей социальной политики и оставалось социально-ориентированным:

– Поддержка пенсионеров, многодетных семей, социально уязвимых слоев общества останется визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах и в любых условиях. Важно, чтобы и молодежь сохраняла уважение к своим родителям. У наших детей перед глазами достойный пример рациональной мудрости.

Фото: БЕЛТА
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