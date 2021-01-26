Лукашенко: мы должны научиться противостоять внутренним и внешним противникам

Мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним. Об этом Президент заявил, назначая Александра Вольфовича Государственным секретарем Совета Безопасности и Василия Герасимова председателем Комитета государственного контроля.
Глава государства предположил, что для Александра Вольфовича это кадровое решение, скорее всего, неожиданное. Хотя его кандидатура обсуждалась с рядом заинтересованных руководителей. В том числе с министром обороны. Президент сказал об этом:
– Он (министр обороны. – Прим. ред.), конечно, как исполнительный генерал, ничего не отрицал. На мои замечания и предложения реагировал правильно, но с большим, я так почувствовал, неудовольствием соглашался на то, что вы, Александр Григорьевич, перейдете работать в Совбез. Потому что, как он сказал, более подготовленного человека на сегодняшний день в Генштабе нашем нет (Александр Вольфович до нового назначения занимал должность начальника Генерального штаба. – Прим. ред.). Конечно, наверное, нет. Но мне кажется, что найдем мы там людей, которые обучаемые. Которые могут освоить эти должности. Мы просто обязаны это сделать.
Глава государства объяснил, почему окончательный выбор пал именно на кандидатуру Александра Вольфовича:
– По-военному говоря, вы человек, обстрелянный последними событиями, и грамотный человек. В Совбезе, это, считайте, главный помощник Президента по работе с силовыми структурами. Вы системный человек, ибо не смогли бы работать начальником Генерального штаба. Образованный и знающий человек. Еще раз говорю: вы были в эпицентре всех событий и мероприятий последнего времени. Не только связанных с «протестунами». Прежде всего силами Генштаба мы планировали мероприятия на внешней границе по защите нашего Отечества. Особенно накануне выборов и после выборов. Все это помнят. Довольно успешно тогда мы развернули наши подразделения, войсковые части и отреагировали, пресекая возможные недоброжелательные нападки на нашу страну. Попытки создать нам излишние проблемы. То есть в последнее время я очень близко увидел вас в деле.
Тем не менее Президент посоветовал новому главе Совбеза «не зазнаваться»:
– Вы знаете, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Но мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но, тем не менее, мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним.
То же самое, по словам Александра Лукашенко, касается и Комитета государственного контроля:
– Мне оперативность нравится последнего времени. Молодцы. И дальше надо действовать жестко, отстаивая интересы белорусского государства. По закону. У нас вся законодательная база создана для того, чтобы пресекать все попытки дестабилизации обстановки в нашей стране. Что касается Комитета госконтроля, это прежде всего финансирование из-за рубежа и деятельность разного рода так называемых коммерческих структур и предприятий, отдельных дельцов. Комитет госконтроля научился в этом направлении работать, и в этом направлении мы должны действовать.
В то же время с повестки дня не снимаются и классические, специфические задач КГК. Глава государства обратил внимание на то, что это контроль за расходованием бюджетных средств и управлением государственной собственностью:
– Особенно собственность. Возьмите, пожалуйста, на контроль окончание строительства недостроенных объектов. У нас очень много долгостроев. Конечно, значительно меньше, чем это было 5 лет назад, но они есть. Нужно взять силами Комитета государственного контроля эту государственную собственность и привести в порядок. А что касается бюджета – жесточайший контроль за расходованием денежных средств. Нужно избавиться от всяких финансовых мероприятий, без которых мы можем обойтись на сегодняшний день. А их немало.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: мы должны научиться противостоять внутренним и внешним противникам
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