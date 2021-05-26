Об этом Президент заявил сегодня на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, отвечая на вопросы участников мероприятия. Александр Лукашенко, в частности, отметил, что Беларусь не страдает геополитическими претензиями:
– Глупость, кто сегодня мыслит, что надо взять какие-то земли и включить в состав какого-то государства, как часто нас пугают Россией. России эта головная боль не нужна. Это был бы такой подарок коллективному Западу, если бы Россия ставила своей целью включить Беларусь в состав России. Времена поменялись, сегодня иные подходы. Мы с Россией как два суверенных, независимых государства можем выстроить такую мощную систему взаимоотношений и единства, что это будет мощнее, чем система единства в самой России. И мы этим путем двигаемся. Лучшее берем у них, чему-то они у нас учатся. Мы для России так же ценны, как Россия для нас.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: мы для России так же ценны, как Россия для нас
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