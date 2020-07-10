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  2. Лукашенко: мы будем совершенствовать то, что у нас есть – и в этом суть реформ в Беларуси

Лукашенко: мы будем совершенствовать то, что у нас есть – и в этом суть реформ в Беларуси

Об этом Глава государства заявил во время общения с работниками завода "Атлант" и бойцами студенческих отрядов – участниками проекта "Атлант-2020".

– Мы должны составить перечень – государственную программу, где будут прописаны новые производства. Это будет перечень новых предприятий, – отметил Александр Лукашенко, говоря о перспективах будущей пятилетки. При этом он отметил, что пятилетний план станет по сути законом.

Президент обратил внимание: за последние годы с нуля было реализовано около 17–20 крупных проектов. Среди них Глава государства назвал АЭС, вторую очередь Парка высоких технологий, целлюлозный завод в Светлогорске. Напомнил Александр Лукашенко и о том, что Беларусь стала космической державой, об успехах в ракетостроении:

– Основа нашего будущего будет вырастать из того, что есть. Например, директор (ЗАО «Атлант». – Прим. ред.) докладывал: они создали и будут выпускать новый холодильник. Это что, на голом месте? Нет. Они, имея компетенции, рабочие руки, имея специалистов, конструкторов, на основании тех знаний и производственного опыта, который здесь сконцентрирован, здесь создают новое. Это наш путь! Я хочу, чтобы вы понимали, что реформы в Беларуси, о которых много сейчас говорят в предвыборную кампанию, будут не столько в создании нового и совершенно не в том, чтобы разрушить и на этом месте что-то создавать. Мы будем совершенствовать то, что у нас есть. И в этом суть реформ в Беларуси.

Позиция Главы государства – покупать нужно свое.

– Будем двигаться, если брать производство, в направлении импортозамещения, – сказал он, подчеркнув, что каждое предприятие должно выпустить хотя бы по одному новому продукту.

Отдельно в связи с этим Президент высказался о конкуренции:

– Свой рынок нужно защищать и поддерживать. Призываю вас покупать белорусское.

Вдобавок к этому, сказал Александр Лукашенко, нужно создать несколько высокотехнологичных производств:

– Чтобы было видно, что страна движется вперед и выходит на более высокий уровень развития, – подчеркнул Президент.

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