Лукашенко: мы будем предлагать народу перемены, которые будут двигать общество вперед

– Но ответственно. Вносите предложение – распишитесь за это предложение. Потому что возврат, как некоторые говорят, Конституции 1994 года – мы с вами это не просто прошли, прожили, мы с вами это в себя впитали. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад – это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед. Хотелось бы, чтобы перемены двигали наше общество вперед. И на таких переменах мы будем настаивать и предлагать народу такие изменения, – подчеркнул Президент во время рабочей встречи с председателем Верховного Суда Валентином Сукало.
На встрече обсуждался целый комплекс вопросов. Более предметно проект нового главного Закона будет рассматривать уже соответствующий совет специалистов, в том числе представители Конституционного Суда. Затем проект будущей Конституция будет вынесен на общественное обсуждение.
– При этом хочу сказать особо рьяным, которые гвалтом кричат «за перемены»: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос (на референдуме, по Конституции) есть один голос. И у крестьян, и у рабочих, учителей, врачей, специалистов и у тех, кто достиг 18-летнего возраста и сегодня бродит по улицам спокойного, чистого, уютного Минска, – добавил Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что среди тех, кто «бродит по улицам», есть и несовершеннолетние. Такие граждане вправе высказать свое мнение, но их голос учитываться не будет. Потому что права голосовать у них еще нет.
Валентин Сукало сообщил Президенту, что, несмотря на некоторую напряженность, в целом ситуация стабильная, рабочая. Судебная система выполняет возложенные на нее конституционные обязанности.
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