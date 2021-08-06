Лукашенко: мы, белорусы, строим свои мосты в мирное будущее

Открывая реконструированный мост через Неман, Александр Лукашенко обратился к соседям по границе, простым людям, к тем, кто, в отличие от своих политиков, стремится к миру и созиданию:
– Говорят, каждый новый мост – это дорога в будущее. Пусть никто не сомневается, что мы, белорусы, свои мосты строим в мирное будущее.
Президент подчеркнул: невзирая ни на что, последовательная дипломатическая позиция Беларуси не изменилась.
– Гродненщина – это западные ворота Беларуси, они всегда открыты для тех, кто приходит к нам с миром, уважает наш уклад жизни и наши ценности. Милости просим. И пусть открытый сегодня Восточный мост станет мостом дружбы, соединяя страны и народы, – заявил Глава государства. – Хочу пожелать всем, в том числе и нашим соседям: новых свершений вам, счастья и чистого солнечного неба над головой!
Александр Лукашенко также поблагодарил строителей моста:
– Вы преподнесли солидный подарок всей стране. Потому что все дороги, ведущие на Запад, проходят через эту святую землю. Мы будем делать все, чтобы поддержать наших строителей. Потому что если нет строителей, то нет страны. Если страна ничего не строит, то это значит, что она застыла в своем развитии.
Фото: БЕЛТА