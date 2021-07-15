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  2. Лукашенко: мы, белорусы, как и прежде, призываем страны и нации возводить мосты, а не стены

Лукашенко: мы, белорусы, как и прежде, призываем страны и нации возводить мосты, а не стены

Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе выступления на церемонии открытия ХХХ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Он заметил, что для некоторых фестиваль стал раздражителем:
 

– Объединив на одной сцене представителей всех славянских народов, народов бывших союзных республик, привлекая с каждым годом участников и гостей из новых стран, фестиваль не мог не стать раздражителем для тех, кому не нужно  наше единство. Подчеркну это еще раз, чтобы вы понимали, и не только пришедшие сюда. Вы-то, семь тысяч, сидящие здесь, все прекрасно понимаете. Я хочу, чтобы услышали те: раздражает их наше действо. И дело здесь не в диктатуре, дело здесь не в том, что страна не такая. Абсолютно не в том!
 
Глава государства обратил внимание:
 

– Появились новые методы борьбы на разделение народов. Нас пытаются разделить. Поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить этот великий фестиваль, который три десятилетия радует народы. Мы можем сказать тем, кто не хочет, чтобы люди из других государств увидели Беларусь своими глазами, а не сквозь призму фальшивых СМИ и телеграм-каналов, мы им должны сказать: приезжайте к нам, дверь открыта! Заблудшим, очумевшим – посмотрите на нас!
 
Несмотря на все преграды, препоны, на все обстоятельства, с этой сцены звучат три братских восточнославянских языка – белорусский, русский и украинский, подчеркнул Президент:
 

– Но мы не против и языка международного общения. Пожалуйста – разговаривайте на любом языке, мы никому не закрываем рот. Но основа – это наша славянская, мужественных славян, эти три прекрасных языка.  
 
Александр Лукашенко продолжил:
 

– Нас в последнее время, как вы видите, качают, пытаются оторвать, разорвать, пытаются нашу родную Украину оторвать от этого действа. Но вот эта девушка молодая, стоящая слева от нашего великого артиста (заслуженный деятель эстрадного искусства Украины Ирина Ефремова) – свидетельство того, что у них ничего не получится. Мы как были, так и будем вместе. И эти великие языки звучали и всегда будут звучать, потому что принадлежат народам. Это язык народов. Мы, белорусы, как и прежде, с этой культурной площадки призываем страны и нации возводить мосты, а не стены. Свято хранить славянское братство, укреплять дружбу со всеми государствами мира.
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Фото: БЕЛТА
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