Лукашенко: моя мечта, чтобы мы с россиянами построили еще одну атомную станцию

Об этом рассказал сегодня Президент, отвечая на вопросы журналистов во время посещения БелАЭС.
– Пока мы ее начнем строить, белорусы тысячу раз убедятся, что мы сотворили чудо. Понимаете, людей запугали – и сейчас еще пугают, что это не та станция, что мы не то делаем и так далее. Это для людей несведущих, которые ничего не понимают в жизни вообще, – подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент напомнил, что Беларусь окружена странами с атомными станциями. Если что-то случится, прежде всего пострадают белорусы. Пример тому – Чернобыль. А выступления некоторых государств против белорусской станции объясняются элементарно:
– Простая зависть человеческая и конкуренция. Мы их опередили, они отстали от нас. Ну признайте вы, что мы опередили. Они тоже имеют свои достижения. Мы им завидуем, но не мешаем.
Президент обратил внимание, что строительство БелАЭС – это почти семь миллиардов долларов инвестиций в нашу экономику.
– Если строить вторую станцию, представьте, это хороший стимул для развития экономики. Это локомотив, который даст движение многим материальным секторам. Но и это не главное. Главное – мозги. Мы научились чудо творить. Россияне – свои люди, и они делились с нами технологиями, ничего не прятали. Поэтому мы с ними будем работать и дальше, – заявил Александр Лукашенко.
Двигатели внутреннего сгорания, которые сейчас используются в подавляющем большинстве транспорта, Александр Лукашенко назвал «бедой для человека»:
– Мы же дышим этим всем. А здесь (атомная энергетика. – Прим. ред.) чистота. Поэтому электротранспорт для нас, центрально-европейской страны, – это наиважнейший вопрос. Ну куда ни кинь – везде выгода. Уже сейчас можем сказать, что это несоизмеримо выгодней. Особенно во времена, когда весь мир ошалел от коронавируса. Но правда ведь состоит в том, что мы болеем. И ухудшение ситуации с климатом, то, что мы безобразно к природе относимся, нас господь наказывает за это. Нас – чуть-чуть меньше, потому что мы бережно начали относиться к природе.
Возвращаясь к вопросу безопасности, Александр Лукашенко отметил, что опасно все. Если исходить из этих позиций, то и жить не надо:
– Не волнуйтесь. Это будет хорошая станция. И жить она будет минимум сто лет.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: моя мечта, чтобы мы с россиянами построили еще одну атомную станцию
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