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  2. Лукашенко: мой доклад в некотором смысле – реакция на предложения, выработанные на диалоговых площадках

Лукашенко: мой доклад в некотором смысле – реакция на предложения, выработанные на диалоговых площадках

Платное образование, платная медицина, восстановление белорусской автокефальной православной церкви как национальной альтернативы Белорусскому экзархату Русской православной церкви, создание сквозной системы образования на белорусском языке от детсадов до университетов, а также введение уголовной ответственности за публичное оскорбление белорусского языка – основные предложения в гуманитарной сфере, которые предлагают внедрить в Беларуси оппоненты действующей власти. Об этом на открытии VI Всебелорусского народного собрания заявил Президент.


Александр Лукашенко пояснил, зачем он напомнил об этом:

 Все познается в сравнении. Теперь давайте говорить и сравнивать. Теперь я представлю нашу точку зрения. Чтобы белорусский народ, кто-то, кто не определился, подумал – и определился.

При этом Глава государства предупредил:

– Будет очень скучно. Потому что нет популярных и веселых вопросов в экономике. И коль уж мы собрались в этом зале, давайте будем разбираться. Я хочу представить определенные комментарии и развернутую характеристику той Программы социально-экономического развития, общественно-политического развития на предстоящую пятилетку, возможно – заглянуть за горизонты этой пятилетки.

Александр Лукашенко сообщил, что первоначально его доклад для выступления перед делегатами Всебелорусского народного собрания был несколько иным, чем тот, который он намерен представить сегодня на форуме:

– Я его отложил в сторону  – во многом исходя из тех вопросов, которые вы подняли на диалоговых площадках и на итоговых региональных диалоговых площадках перед поездкой сюда. Если хотите, это в некотором смысле реакция руководства страны и Главы государства на те предложения, которые вы там выработали.

Фото: БЕЛТА
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