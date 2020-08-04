Лукашенко: мощный ИТ-сектор – свидетельство уровня развития нации

Для ИТ-сектора созданы самые комфортные условия. Об этом Глава государства заявил во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию. Отдельно Александр Лукашенко отметил, что тот факт, что Беларусь называют ИТ-страной – это заслуга самих айтишников, которые инициировали и подготовили Декрет Президента в 2017 году.



– За прошлый год экспорт айтишников – два с половиной миллиарда долларов, – привел данные Президент. – И всего за один год новых резидентов появилось больше, чем за все предыдущие 12 лет существования Парка (высоких технологий. – Прим. ред.). Самое интересное, даже несмотря на пандемию, они не только не потеряли, но и продолжили расти. Причем очень стремительно. А решение по Парку принималось не только и не столько ради самих айтишников. Ведь что такое ИТ-парк? Это же миллиарды валюты для страны. Они зарабатывают их за рубежом, а оставляют здесь. И это огромный вклад в нашу экономику. Мощный ИТ-сектор – свидетельство уровня развития нации. И за этим будущее.



При этом Александр Лукашенко обозначил: "цифру" надо внедрять быстрее.



– Новые информационные технологии – это искусственный интеллект, умный город, услуги, общественная безопасность, собственные платежные системы, которые не зависят от транснациональных, – отметил он. – Лидеры цифровизации в мире определены. Это США и Китай. С ними мы обязаны договориться о прямом стратегическом сотрудничестве в этой сфере!