Лукашенко – молодёжи: не надо ничего ломать, давайте красиво пройдем период смены поколений

Об этом Глава государства заявил, общаясь с работниками и строителями Белорусской АЭС:
– Происходит смена поколений, хотим мы этого или не хотим. Я больше чем кто-либо это понимаю. Но не надо ничего ломать. Давайте, как разумные люди, пройдем этот период смены поколений по-настоящему красиво. Потому что сломать просто, а потом восстановить будет очень сложно или, возможно, не получится. Поэтому давайте не будем ломать, давайте не будем бросаться в омут этих событий.
Представителям уходящего поколения, подчеркнул Александр Лукашенко, не стыдно перед теми, кто придет за ними. И вот почему:
– В тяжелейших условиях после распада Советского Союза, когда по талонам и купонам делили кусок хлеба и колбасы в Беларуси, мы стали в ряд с космическими державами, вместе с нашими братьями-россиянами. Более того, если для космических спутников россияне нам поставляют, грубо говоря, железо – платформу, то вся интеллектуальная начинка производится в Беларуси, и она высочайшего, мирового уровня. Наши спутники, совместно с российскими, американскими и другими сегодня «висят» над нами, в космосе.
В числе основных достижений Президент назвал создание биотехнологической корпорации, развитого IT-сектора и современного сельскохозяйственного производства.
– Если Европа сегодня обрушится по валовому внутреннему продукту до 20 процентов, мы сейчас, в непростые времена, сражаемся, чтобы ни на один процент не упасть. И мы можем не упасть, немного денег не хватает для этого. Но если и упадем, то около одного процента. И нас спасает сельское хозяйство. Оно сегодня сработало наиболее эффективно. Те продукты, которые мы производим, поставляются по всему миру, – отметил Глава государства. – А умеем же работать! И пахать умеем, и сеять, и убирать –все умеем. И по-человечески относиться к земле. Это ведь самая великая ценность в нашем государстве – люди и земля.
Александр Лукашенко резюмировал:
– Нашему поколению не стыдно, уходя из политики, экономики, передать вам, новому молодому поколению, и предъявить вам то, что мы создали. Но самое главное – мы передаем нашим детям, внукам суверенную, независимую страну. Впервые в многовековой истории мы имеем свое государство со всеми атрибутами.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко – молодёжи: не надо ничего ломать, давайте красиво пройдем период смены поколений
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