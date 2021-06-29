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  2. Лукашенко – молодежи: все и всегда получается у людей, преданных своему делу и родной стране

Лукашенко – молодежи: все и всегда получается у людей, преданных своему делу и родной стране

Об этом Президент заявил сегодня на Республиканском бале выпускников учреждений высшего образования. Александр Лукашенко пожелал молодежи в трудные для страны периоды быть осторожными в суждениях и поступках. И объяснил, почему:


- Чтобы спустя годы не было стыдно за высказывания и репосты, которые вы и сами потом забудете, а вот Интернет будет помнить все. И не успеете все стереть, как некоторые сейчас это делают. Поэтому не спешите, чтобы не было больно и стыдно за бесцельно прожитые годы, как говорил классик. Пусть созданный вами в сетях виртуальный портрет всегда показывает, что даже в столь юном возрасте вы мыслили, говорили, действовали правильно, по-государственному. Как полагается настоящим гражданам своей страны.

Особенно это относится к тем, кто строит самые амбициозные планы на жизнь, сказал Александр Лукашенко:

- Ведь кто знает, какие кабинеты и какое кресло вы займете завтра. Кто-то из вас будет стоять вместо меня на этом месте. Поэтому учитесь в первую очередь думать о будущем страны и берегите свой имидж, берегите свое лицо.

В этой связи Президент напомнил о старой поговорке о том, что сначала студент работает на зачетку, а потом она на него:

- Я это к тому, что вы сегодня формируете свое лицо, свой имидж. Сделайте так, чтоб, сформировав его, он завтра работал на вас. И просто знайте: когда мы, старшее поколение, говорим, что трудимся во благо нашей Беларуси, - это означает во благо наших детей, то есть вас. И нет мотивации сильнее этой. И нет ничего важнее, чем видеть вас счастливыми. Я хочу искренне пожелать вам мирной, благополучной и успешной жизни! Будьте достойны тех, кто созидал ваше будущее.

Президент отметил, что каждый раз, встречаясь с выпускниками года, он видит глаза уверенных, целеустремленных, по-хорошему амбициозных людей. Некоторые еще не начали работать, а уже наравне со своими преподавателями отмечены высокой наградой. Александр Лукашенко пожелал юношам и девушкам, чтобы и в дальнейшем им всегда сопутствовал успех, а рядом были хорошие наставники:

- Но если вдруг в начале трудового пути не оправдаются какие-то ожидания, не спешите разочаровываться в выбранной профессии. Дайте сами себе шанс. Может быть, не сразу, но все будет: и признание заслуг, и карьерный рост, и материальное благополучие. Все всегда получается у людей, которые стойко идут к своей цели, людей, преданных своему делу и стране.

Президент посоветовал выпускникам не спешить покидать свою страну и бежать на земли обетованные, якобы самые счастливые:

- Побежать туда проще, чем потом вернуться.

 Глава государства пожелал выпускникам веры в себя, мудрости и удачи.

Перед началом бала Александр Лукашенко выполнил приятную миссию, вручив Благодарности Президента лучшим педагогам и выпускникам. По окончании награждения юноши и девушки вместе с Президентом совершили еще одно символическое действо. Сообща, в знак единения поколений, с помощью специального клавишного инструмента они создали аккорд песни, которая открыла Республиканский бал. Зал торжественных церемоний Дворца Независимости заполонила мелодия Василия Раинчика «Красуй, Беларусь».

Фото: БЕЛТА
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