Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе торжественной церемонии в мемориальном комплексе «Курган Славы». В частности, обращаясь к студентам и молодежи, Президент подчеркнул:
– Вы – будущее нашей страны. Это не банальщина. Здесь почти 100 процентов убежденных патриотов нашей Родины. Очень хотелось бы, чтобы вы не потеряли эту страну. Именно вы. Чтобы вы пришли к руководству этой страной, сохранили все то, что мы создали за четверть века.
Глава государства добавил, что старшее поколение уже «отметилось», получив в наследство от советской империи обрубок, – оно создало суверенное и независимое государство.
– Вдумайтесь только: впервые за многовековую историю Беларуси. Первое государство. Этим наше поколение отметилось, отстояв ту Победу, которую они нам подарили. Теперь дело за вами, – подчеркнул Президент.
Он добавил:
– Вы убежденные, вы никому не должны отдать нашу страну, нашу землю. Потому что вы наши дети, дети нашего поколения. И у некоторых у вас уже есть дети. Вы должны убедить их, что другой земли у них не будет. Что это их земля. Ваша земля. Вы подумайте, поколение, которое идет на смену нашему поколению, чем вы отметитесь в этой жизни земной.
Александр Лукашенко напомнил еще раз всем, что рано они поздно этот мир придется оставить каждому, поэтому каждый из нас должен оставить что-то на этой земле:
– Каждый лично и все вместе. Это главная проблема и задача в современной истории – переход к новому поколению. Хотелось бы, что бы он не был (как обычно бывает у государства) болезненным. Мы для этого должны сделать все.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко – молодежи: очень хотелось бы, чтобы вы сохранили все то, что мы создали за четверть века
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