Выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, Президент уделил особое внимание теме смены поколений. Александр Лукашенко подчеркнул:
– Патриотизму нельзя научить. Можно только показать пример своей искренней любовью к родной земле, гордостью за достижения своего народа, бережное отношение к историческому наследию, уважение к традициям, ценность многих поколений белорусов, за конкретные дела на благо страны.
Глава государства обратил внимание на то, что все, кто работает с современной молодежью, должны понимать, что это качественно новый слой людей с собственными взглядами и ценностными установками. При этом Александр Лукашенко сделал такой акцент:
– Но, кланяясь перед молодежью и говоря, что она – будущее, иногда, знаете, пресмыкаться перед ней нельзя. Они не оценят это – и правильно сделают. С молодыми людьми надо разговаривать как с равными себе. Они это будут воспринимать. И глубоко молодежь должна усвоить, мы просто должны при смене поколений сейчас им вбить в голову, что без тяжелого труда, без способностей и таланта, если на то пошло, богатым никогда не будешь.
Глава государства предложил взглянуть на то, как молодые люди относятся к учебе. Не все, но многие. Особенно ответственность явно оставляет желать лучшего. Но вывод Президента однозначный:
– Молодежь – она не плохая, не хорошая, она иная, как некоторые говорят. И это правильно. У нас молодежь другая. Поэтому и подходы в разговорах и воспитании к ней должны быть иными. И мы знаем какими. Только надо шевелиться. Ибо можем потерять эту самую молодежь.
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Лукашенко молодежи: без тяжелого труда богатым никогда не будешь
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Фото: Александр КУШНЕР