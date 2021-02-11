Лукашенко молодежи: без тяжелого труда богатым никогда не будешь

Глава государства обратил внимание на то, что все, кто работает с современной молодежью, должны понимать, что это качественно новый слой людей с собственными взглядами и ценностными установками. При этом Александр Лукашенко сделал такой акцент:Глава государства предложил взглянуть на то, как молодые люди относятся к учебе. Не все, но многие. Особенно ответственность явно оставляет желать лучшего. Но вывод Президента однозначный: