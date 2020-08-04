Лукашенко: молодежь всегда была и будет оставаться приоритетом государства

Об этом Александр Лукашенко заявил во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию:





– Молодежь всегда была и будет оставаться приоритетом государства… Это будущее страны. Поэтому мы традиционно отдаем молодому поколению больше, чем получаем взамен. Это инвестиции в будущее. Мы сохранили доступные базовое и высшее образование для всех. Может, для жителей столицы это и не является чем-то выдающимся. Но для ребят из глубинки, из семей простых рабочих и крестьян, учителей, врачей, специалистов села – это большая возможность для первого шага в жизнь.

Президент добавил, что уже выросло поколение белорусов, родившихся в независимой стране, интересное и очень разнообразное поколение:

– Несмотря на то, что в среде молодежи сейчас, как ни в какой другой, распространены иные мнения, мы гордимся этим поколением… Гордимся тем, что, фактически имея лишь 30-летний опыт независимости, воспитали свободомыслящих и небезразличных людей.

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