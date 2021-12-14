Лукашенко: Могилевская область ощутимо прибавила под руководством Леонида Зайца

По решению Главы государства Леонид Заяц вчера был назначен членом Совета Республики., – констатировал белорусский лидер.По его словам, Могилевская область ощутимо прибавила по основным параметрам развития. Президент особо отметил, что всегда в разговорах Леонид Заяц называл Могилевскую область своей. И это означает, что он действительно воспринимал ее как родную., – сказал белорусский лидер.