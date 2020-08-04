Лукашенко: мир становится все более нестабильным и непредсказуемым

Об этом Глава государства заявил во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию:





– Насколько, сегодня никто предсказать не сможет. Принципиальные противоречия между государствами и блоками, накопленные за последние десятилетия, переходят в острую конфликтную стадию. За последнее время окончательно ни одна из важнейших международных проблем не была решена.

По мнению Президента, все системные проблемы обнажила пандемия:

– Эта тема фактически стала прикрытием для бесцеремонной реализации основными мировыми игроками своих внешнеполитических и торгово-экономических амбиций. Причем методами разными, не брезгуют ничем. Вы это наблюдаете.

Жесткое противостояние, отметил Александр Лукашенко, по всем фронтам развернулось между крупнейшими экономиками мира – США, которые на протяжении последних десятилетий фактически являлись единоличным мировым лидером, и Китаем, который ворвался в мировую элиту и выступает за реальную многополярность:

– В стороне от этих процессов не остались Россия и Европейский союз, также претендующие на главенствующие роли. Словом, трясет всю планету, притом что Япония, Корея, Бразилия, Индия, арабский мир и ряд других ведущих экономик своего слова еще не сказали. Пока не сказали.

Весь мир, подчеркнул Глава государства, погрузился в хаос торговых войн, национального протекционизма, политического и информационного противостояния.

– Интеграционные структуры переживают системный кризис, – обозначил он. – Некоторые вообще развалились и существуют только на бумаге. Мощнейшим индикатором этого процесса в ЕС стал брексит, а также обострение внутри союза противоречий между старой и новой Европой. Растет напряженность и в военной сфере, которая порождает новый виток гонки вооружений. Вдумайтесь: более трети государств мира вовлечены в вооруженные конфликты напрямую или косвенно. Задумываясь над этим, понимаешь, что наша планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти. Кажется, что достаточно зажечь простую спичку – и планета взорвется. И самое ужасное, что международно-правовые и многосторонние политические инструменты урегулирования, которыми мы так гордились в период холодной войны, фактически стали анахронизмом и никем не учитываются. Мировые правящие элиты выработать новые, к сожалению, оказались не в состоянии.

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