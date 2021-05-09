Об этом Президент заявил во время церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Обращаясь в лице собравшихся к нации, Александр Лукашенко сказал:
– Каждый год 9 мая мы приходим к монументу Победы. Продолжаем традицию встреч фронтовиков и партизан у Вечного огня и других памятных мест. Сегодня я задаюсь вопросом: могли ли герои войны тогда подумать, что спустя 80 лет их детям и внукам придется бороться за правду о Великой Победе, за право чествовать в этот святой день воинов-победителей? Это немыслимо, что в то время, когда мы заботимся о сохранении памяти, последователи оккупантов и их приспешников упрекают нас в милитаризме и прославлении войны. Нас, наследников тех, которые не пришли с войны...
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Лукашенко: мир должен знать и помнить о трагедии белорусского народа
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