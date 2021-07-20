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  2. Лукашенко: миграционный кризис в Европе спровоцирован политикой самих европейских государств

Лукашенко: миграционный кризис в Европе спровоцирован политикой самих европейских государств

Президент заявил об этом на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе. Испытывая нехватку рабочих рук, западные страны сделали ставку на мигрантов, но оказались не в состоянии наладить эффективный контроль за их потоками. Глава государства отметил:


 – Вы знаете, откуда сейчас идут. С Ближнего Востока, из Центральной Азии, Африки. Выбирают разные маршруты. В том числе и через Беларусь. Но в гораздо меньшем количестве, хоть они там и взвыли сегодня.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что Беларусь до недавнего времени эффективно сдерживала напор нелегальной миграции:

– Мы по их (европейцев. – Прим. ред.) просьбе остервенело боролись против наркотрафика, против торговли оружием, ядерными материалами, против контрабанды, против нелегальной миграции. За собственные деньги в основном. Понятно, Европа повернулась к нам лицом, мы получали какое-то финансирование, пусть мелочное. Они ценили нас за миролюбие. И вдруг что-то произошло в прошлом году. Знаете что. И против нас ввели санкции. И они нас упрекают в том, что Лукашенко способствует нелегальной миграции?

При этом конкретных фактов предъявлено не было. Глава государства указал на очевидное противоречие:

– Они нас душат, а мы их будем защищать? Не наивно ли это? Это уже обезумели до того, что начинают требовать то, что вообще не надо произносить вслух.

Глава государства задает справедливый вопрос:

– Они хотят, чтобы я сейчас увеличил в 5 раз пограничные войска? Платить кто будет за это в условиях удушения нашего народа и нашего государства?.. Понятно, увеличилась миграция через Беларусь. Но пусть посчитают, сколько идут через Украину и другие страны. Через Средиземное море плывут и гибнут тысячами. 

Фото: БЕЛТА
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