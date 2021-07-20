Президент заявил об этом на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе. Испытывая нехватку рабочих рук, западные страны сделали ставку на мигрантов, но оказались не в состоянии наладить эффективный контроль за их потоками. Глава государства отметил:
– Вы знаете, откуда сейчас идут. С Ближнего Востока, из Центральной Азии, Африки. Выбирают разные маршруты. В том числе и через Беларусь. Но в гораздо меньшем количестве, хоть они там и взвыли сегодня.
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что Беларусь до недавнего времени эффективно сдерживала напор нелегальной миграции:
– Мы по их (европейцев. – Прим. ред.) просьбе остервенело боролись против наркотрафика, против торговли оружием, ядерными материалами, против контрабанды, против нелегальной миграции. За собственные деньги в основном. Понятно, Европа повернулась к нам лицом, мы получали какое-то финансирование, пусть мелочное. Они ценили нас за миролюбие. И вдруг что-то произошло в прошлом году. Знаете что. И против нас ввели санкции. И они нас упрекают в том, что Лукашенко способствует нелегальной миграции?
При этом конкретных фактов предъявлено не было. Глава государства указал на очевидное противоречие:
– Они нас душат, а мы их будем защищать? Не наивно ли это? Это уже обезумели до того, что начинают требовать то, что вообще не надо произносить вслух.
Глава государства задает справедливый вопрос:
– Они хотят, чтобы я сейчас увеличил в 5 раз пограничные войска? Платить кто будет за это в условиях удушения нашего народа и нашего государства?.. Понятно, увеличилась миграция через Беларусь. Но пусть посчитают, сколько идут через Украину и другие страны. Через Средиземное море плывут и гибнут тысячами.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: миграционный кризис в Европе спровоцирован политикой самих европейских государств
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