Лукашенко: межконфессиональный мир будут пытаться разорвать, но мы должны не допустить этого

Об этом Глава государства заявил, назначая Александра Румака новым Уполномоченным по делам религий и национальностей:
– Вы видите, что происходит в стране, – обратился к Александру Румаку Глава государства. – Вы видите, что отдельные руководители себя повели, мягко говоря, по-антигосударственному. Руководство! Я не беру людей. Они отношения к этому не имеют. А именно несколько человек зарекомендовали там не очень. Будем считать, что ошиблись. Но винить их и не видеть своих проблем и недостатков, наверное, не наш путь. Поэтому вам надо разобраться, в чем мы, государство, недоработали. И православные, и католики – это наши люди. Это преданные люди нашему государству. В том числе и католики – подчеркиваю. Каждый выбрал себе дорогу в храм. Поэтому к людям надо относиться с большим уважением и не нарушать религиозные чувства человека. Как только мы вмешиваемся в душу человеческую, мы обязательно раним человека в сердце. Из этого мы должны исходить. И жесточайшим образом пресекать всех тех, кто разрушает мирную созидательную жизнь нашего народа и работает во вред нашему государству.
Таких людей, обратил внимание Президент, пусть их и немного, нужно видеть:
– В том числе и в религиозной среде. Мы не вмешиваемся в веру. Мы не вмешиваемся в чувства людей, но мы должны защищать свое государство. Все верующие живут в белорусском государстве. Наши верующие. И все лидеры конфессий тоже живут в этом государстве. Я больше скажу, на чем всегда настаивал: и всякие общественные организации, в том числе религиозные, действуют на территории нашего государства.
Александр Лукашенко заметил: новая должность Александра Румака в силу вышесказанного сегодня становится ключевой.
– Важнейшей, – подчеркнул Глава государства. – И конечно, мы очень аккуратно подбирали кандидатуру на эту должность. И сошлись на том, что вы, как человек понимающий, опытный, человек, в своей жизни относящийся равно ко всем национальностям и конфессиям, сможете работать со всеми конфессиями. И в очень тесном контакте с Администрацией Президента – для того чтобы ни в коем случае не разрушить то, чем мы всегда гордились. Одна из наших гордостей, если можно так сказать, это межрелигиозный, межконфессиональный мир. Мы его должны сохранить. Его будут пытаться разорвать, но мы должны не допустить этого.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: межконфессиональный мир будут пытаться разорвать, но мы должны не допустить этого
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