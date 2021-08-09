Лукашенко: меня много раз предавали

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В частности, Президент высказался о личности Валерия Цепкало. Он – креатура спецслужб, подчеркнул белорусский лидер:Александр Лукашенко отметил, что в силу определенных причин позже предложил Цепкало заняться вопросами цифровизации:, – резюмировал белорусский лидер.