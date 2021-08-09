Лукашенко: меня много раз предавали

Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста во время «Большого разговора с Президентом», высказался о своем отношении к тем людям, которые его предали:
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– Меня много-много раз предавали. И можно сказать, не то чтобы я привык к этому, но я с этим смирился. Я, как человек опытный, понял, что такова жизнь: тебя предавали и могут еще не один раз предать.
В частности, Президент высказался о личности Валерия Цепкало. Он – креатура спецслужб, подчеркнул белорусский лидер:
– Цепкало – это креатура спецслужб России при Степашине. Он же был помощником у Шушкевича. Он закончил МГИМО в Москве, и тогда Степашин подставил его Шушкевичу. Я это понимаю, так как тогда нацмены рвались к власти. И они внедрили Цепкало туда. Но тогда они увидели, что это национальное крыло отвалилось, и остался Лукашенко. В это время Цепкало попадает к Лукашенко. Я потом только узнал, что Степашин подбросил его в мой лагерь. Видя, что я могу стать президентом, Степашин хотел иметь в этом лагере своего человека. Вот так попал Цепкало в мою команду. Но я его оценил. Я нашел ему место в предвыборной команде. И после победы на выборах предложил ему работу. Только потом я понял, как он ко мне попал.
Александр Лукашенко отметил, что в силу определенных причин позже предложил Цепкало заняться вопросами цифровизации:
– Он возглавил администрацию ПВТ и был помощником Президента, чтобы усилить на первых шагах эту должность. А потом – коррупция. Он начал лично заниматься многими вопросами. И мы его спокойно отвели. Поблагодарил бы, что в тюрьму не попал, – резюмировал белорусский лидер.