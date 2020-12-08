Об этом Глава государства заявил сегодня на встрече с коллективом Столбцовской центральной районной больницы.
Глава государства напомнил, как некоторые журналисты пытались весной раскачать ситуацию в Столбцах и рассказывали людям неправду о ситуации в районе.
- Было непросто, но вы справились. Вы просто молодцы, - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства назвал обстановку с COVID-19 сложной, но контролируемой:
- Если врачи не болеют, то и мы преодолеем эту болезнь.
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Лукашенко – медикам в Столбцах: вы оказались политически сильными людьми
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