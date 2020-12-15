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  2. Лукашенко – медикам Могилевской областной клинической больницы: приехал прежде всего вас поблагодарить

Лукашенко – медикам Могилевской областной клинической больницы: приехал прежде всего вас поблагодарить

Об этом Глава государства заявил, общаясь с коллективом Могилевской областной клинической больницы. Президент оценил чистоту в больнице и заметил:

– Надо побольше вокруг высадить деревьев. Не надо близко домами «подходить» к больнице, мы найдем место, где построить жилье для могилевчан. Хорошая у вас больница, одно из лучших мест в республике, где находится областная больница. Больница приятная, чистая, по крайне мере там, где я прошел.

Президент объяснил, что в больницу он приехал для того, чтобы поблагодарить медиков:

– Это главное. Я искренне в этой аудитории говорю о том, что я вас благодарю, – подчеркнул он. – Вы просто молодцы. Тихо, спокойно делаете свое дело.

Отдельные слова благодарности Президент адресовал и тем врачам, которым пришлось быстро переквалифицироваться для помощи в лечении пациентов с коронавирусом.

Глава государства также поинтересовался, сколько медиков в больнице переболело коронавирусом, и пожелал коллективу здоровья:

Тут вообще половина! В Минске 20–25 процентов было, не больше. Сейчас болеть и вам, и мне некогда. Заканчивается год  – начинается новый. И вообще Новый год  – семейный праздник. Поэтому я вам желаю накануне Нового года и в новом году вообще никогда не болеть. Хотя, как врачи, вы понимаете, что это почти невозможно в нашей жизни.




Будет дополнено

Фото: БЕЛТА

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