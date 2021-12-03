Зарплата, работа, цены: Лукашенко очертил Правительству приоритеты будущего года

– Во-первых, это разумно. Ведь пока есть возможность продавать и закрепляться на мировых рынках – нужно действовать. Упускать момент, чтобы заявить о себе, нельзя. Будем интенсивно наращивать валютную выручку – получим крепкий белорусский рубль. Население перестанет осторожничать, понесет деньги в депозиты или облигации. Так поступательно нарастим базу для "длинного" инвестирования.
Президент заметил, что это задача не только Правительства, но и банковского блока. Особенно учитывая, что инвестиции пока проседают.
Глава государства напомнил, что предыдущий цикл и связанные с ним крупные проекты практически завершены (атомная станция, БНБК, Петриковский горно-обогатительный комбинат, целлюлозные и бумажные комплексы), завершаются проекты в нефтепереработке. Александр Лукашенко подчеркнул:
– Если не обновляться, то через 3–4–5 лет будем в аутсайдерах по конкурентоспособности. Где-то ситуацию нам подпортили извне, а где-то мы сами недорабатываем. Все задачи по инвестициям четко прописаны в программе пятилетки, но разворачиваются они пока слабо. Во-вторых, следует помнить, что людям нужны не цифры и показатели. Наших граждан волнуют близкие им вопросы – зарплата, работа, цены. В этом контексте прошу вести наш диалог: достаточно ли запланировано мер по контролируемым мной вопросам?
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