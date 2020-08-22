Лукашенко: люди просят спокойной жизни, и мы должны им эту жизнь предоставить

Об этом Глава государства заявил на митинге в Гродно:



- Мы привыкли жить в спокойной, тихой, толерантной стране. И в Минске, и у вас, и в других городах. Люди увидели, что нам подбрасывают головешки. Люди устали, они просят спокойной жизни. И мы должны им эту жизнь предоставить.



Президент поручил МВД, КГБ по Гродненской области в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области:



- Как бы кому-то не нравилось, надо аккуратно (не толпами) выявить всех подстрекателей и провокаторов. У нас есть все их списки.