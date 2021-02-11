Лукашенко: люди не потерпят ни коррупции, ни олигархии

Человеческий капитал – главный ресурс страны, на который мы всегда найдем средства. Отметив это, Президент напомнил:
– Каким будет наш бюджет, сколько заработаем – зависит от нас, от честности, от того, как будем платить налоги.
При этом задача государства состоит в том, чтобы создать систему, при которой заплатить налоги было легко и понятно, а налоговая нагрузка была бы справедливой:
– В ситуации продвинутой цифровой страны мы можем сделать так, что налоговики не будут бегать по предприятиям. Можно будет это сделать, как говорят, мышкой кликнули – средства перечислили, и налоговики будут работать в онлайн-режиме с плательщиками.
При этом Глава государства обратил внимание на то, что лишних денег в бюджете нет:
– Хотя не могу сказать, что белорусы в отличие от других не научились жить по средствам.
Президент выступает за то, чтобы у гражданина был выбор куда вложить свои деньги. Будь то ценные бумаги, гособлигации, криптовалюта или другие инструменты. Государство будет формировать для этого нормативно-правовую базу.
Александр Лукашенко отметил, что на диалоговых площадках звучали инициативы о том, чтобы усилить зависимость доходов работников от финансового результата предприятий. А распределение дивидендов, передача в собственность части акций требуют честного законодательного закрепления. При этом Президент сделал важное уточнение:
– Вы должны помнить: в Беларуси сегодня нет и никогда не будет олигархов. По крайней мере, при нашей с вами власти. Каждый должен получать за свой результат. Я не говорю, что всех уровняем. Тот, кто может благодаря своему таланту заработать и получить больше, – пусть получает. Но разбежки огромной быть не должно. Богатый – поддержи государство, поддержи неимущих, поддержи, чтобы не было в 25 раз разница между бедными и богатыми. Это страшно. Это катастрофа. Это будущий развал государства.
Государство не намерено уходить от своих контрольных функций, но «бегать за каждым производителем ни в коем случае нельзя».
А вот на коррупционно-опасных направлениях контроль не ослабнет. Президент объяснил:
– Наш белорусский народ получил сильную прививку от коррупции. Любую власть он в течение года сметет, если увидит крышевание, когда (видит это не только в кино, но и у соседей) сильные мира сего люди крышуют бизнес. Поделили бы Минск на части, районы на несколько районов – и смотрящие ходят, собирают дань. У нас этого практически нет. А если есть – пресекаем мгновенно. Но некоторые на этом хотят пожить хорошо. Пожировать. Некоторые так думают. Но этого нельзя допустить. Я вас убедительно прошу: выбросьте это из головы. Только справедливо, только честно живя в этой стране, мы можем жить нормально. Другого не дано. Люди не потерпят ни коррупции, ни олигархии. А на базе этой страшной коррупции олигархия и вырастает.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: люди не потерпят ни коррупции, ни олигархии
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