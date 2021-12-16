Лукашенко: люди не должны пострадать от санкций

Глава государства заявил об этом на совещании о противодействии санкционным мерам, принимаемым в отношении Беларуси. Президент требует прежде всего, чтобы в условиях внешнего экономического давления не пострадали люди:
– Здесь вопрос следует рассматривать минимум с двух позиций – насыщение рынка необходимыми товарами и недопустимость роста цен. Категорически предупреждаю всех присутствующих о необходимости соблюдения обоих условий.
Александр Лукашенко указал на не раз доказанный жизнью урок:
– Как только намечается дефицит, тут же оживают серые схемы и разного рода дельцы, которые встраиваются в разомкнутую цепочку движения продукции. Сейчас жуликов, желающих заработать сверхприбыли, не меньше, и Комитет госконтроля в одиночку с этим не справится.
Президент обратил внимание на опыт наших соседей:
– Санкционная продукция найдет каналы проникновения и появится на рынке, только уже по другим ценам. Мы десятки лет целенаправленно вкладывали огромные средства в развитие агропромышленного комплекса и производства товаров народного потребления. Люди нас не понимают, если, приходя в магазин, они видят мировые цены на отечественную продукцию.
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