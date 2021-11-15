Лукашенко: любые политические новации должны создавать условия для развития суверенной Беларуси

Напомним, 28 сентября на расширенном заседании Конституционной комиссии Глава государства, подводя итоги дискуссии, определил, как и кто до референдума будет дорабатывать проект новой Конституции. По его поручению было подготовлено распоряжение Президента о создании рабочей группы, которая теперь и занимается этим вопросом. В ее состав вошли Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова и представители обеих палат Парламента, заместитель Госсекретаря Совета Безопасности Александр Рахманов, руководитель Аппарата Совета Министров Константин Бурак, зампредседателя Конституционного Суда Наталья Карпович и судья Ольга Сергеева, председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда, помощник Главы государства Александр Косинец и доктор педагогических наук, профессор Александр Радьков.
Нынешняя встреча Главы государства с рабочей группой третья по счету. Первые две состоялись 21 октября и 4 ноября. Президент отметил, что сегодняшнее совещание должно стать подведением итогов работы группы накануне совещания с Конституционной комиссией:
– Цель сегодняшнего мероприятия – свести воедино все выработанные предложения, создать окончательную конфигурацию обновленного Основного Закона. Сделать это так, чтобы его положения представляли собой единую и стройную систему. При этом хочу напомнить, что любые политические новации должны в конечном итоге создавать условия для развития суверенной Беларуси и благополучия наших людей.
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