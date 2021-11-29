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  2. Лукашенко: любую возможность надо использовать, чтобы поддержать сейчас армию

Лукашенко: любую возможность надо использовать, чтобы поддержать сейчас армию

Об этом Президент Беларуси заявил сегодня на совещании по вопросам военной безопасности в центре стратегического управления Министерства обороны:


– Нам надо защитить свою страну. Я не драматизирую события, но военных предупреждаю: на любое возможное из телодвижений у нас должен быть адекватный ответ. Вот ваша задача.

Александр Лукашенко предупредил военных, чтобы в их действиях не было никакого формализма:

– Я видел, как в Советском Союзе это было: «Вот мы сейчас на картах тут всё нарисуем, и будет хорошо». На картах надо рисовать планы, но мы должны четко понимать, как мы будем действовать. Любую возможность, Роман Александрович (Р. Головченко, Премьер-министр. – Прим. ред.), надо использовать для того, чтобы поддержать сейчас армию.

Александр Лукашенко заметил, что пригласил на совещание и министра внутренних дел, и руководителя нашей пограничной службы, и председателя КГБ:
 
– Вы должны прекрасно понимать, что мы люди военные.  Не дай бог что случится – мы берем оружие в руки. В системе МВД подготовленных ребят не меньше чем в армии. Поэтому мы должны тренироваться, учиться, готовиться. Не забывайте и о территориальной обороне. Это наши хорошие резервы.

Фото: БЕЛТА
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