Лукашенко: любая свобода слова ограничена в любом государстве законом, здесь мы наведем порядок

Об этом заявил Глава государства на встрече с коллективами крупнейших СМИ. Вопроса свободы слова Александр Лукашенко коснулся в контексте оскорблений журналистов и медийных персон в интернете:

– Интернет в какой-то степени поутих в последнее время. Вы, особенно прогрессивно настроенные люди, почувствовали, что такое свобода слова: сказал не то – обзовут еще похлеще… Каждый из вас получил порцию. Тот, кто не за Лукашенко слово даже сказал, а за государство, в котором жить придется вашим детям. Это что, надо нам? Это что, нормально? А мы говорим: свобода слова, демократия. Но любая свобода слова ограничена в любом государстве законом. Здесь мы наведем порядок.

Говоря о работе средств массовой информации, Президент подчеркнул, что число государственных СМИ сокращаться не будет:

– Те, которые сегодня есть, мы приватизировать не будем, а будем создавать в большем объеме государственный сектор.

Работа Министерства информации во главе с недавно назначенным министром будет нацелена на поддержку таких СМИ.

Жесткий порядок, по словам Главы государства, будет наведен и в рекламной деятельности.

Фото: БЕЛТА