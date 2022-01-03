Лукашенко: лишних земельных ресурсов в Беларуси нет

Президент принял с докладом председателя Минского облисполкома Александра Турчина. Глава государства, говоря о развитии области, обратил внимание губернатора на тему инвестиций:
– Нам нужны инвестиции. Нужно строить новые предприятия 5–6-го уклада, самые современные.
В пример Александр Лукашенко привел предприятие «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», которое не только возвело собственное производство в Минской области, но и построило жилые дома для работников. Президент считает, что таким же путем должны идти и другие инвесторы:
– Чтобы специалистов и основное ядро пригласить туда, и местные жители подтянутся, будут иметь рабочие места. Надо серьезно продумать, опыт у нас есть, как мы дальше будем развиваться.
Александр Лукашенко также напомнил губернатору о договоренности построить вдоль МКАД-2 нужные объекты для местных жителей и автомобилистов: заправки, рестораны, кафе, бары, ремонтные мастерские. Речь шла как о частной собственности, так и государственной.
– Мы это должны проработать и утвердить один раз план, поскольку там нужен отвод земель. А это дело Президента. Я его утверждаю, вы занимаетесь, чтобы не было волокиты и люди не ходили за каждым разрешением. Но если появится что-то новое, позвонишь, скажешь, мы быстро это организуем.
Глава государства подчеркнул, что в план нужно внести только действительно нужные проекты:
– Лишних земельных ресурсов у нас в Беларуси нет. Поэтому в этот план надо внести все, без излишеств. Вы видите, какая идет борьба по агрокомбинату «Дзержинскому». Они готовы уже в Крупском районе и в других брать убыточные хозяйства. Спасибо им, конечно, поднимают до соответствующего уровня. Но это говорит о том, что нет лишних земель сельскохозяйственного назначения. Поэтому должно быть все по-хозяйски. План на стол, мы его проверим и быстро утвердим, и вам легче будет здесь работать.
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