Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе совещания об актуальных вопросах внешней политики Республики Беларусь. В частности, он подчеркнул, что при беспрецедентном внешнем давлении нашей стране была оказана широкая поддержка традиционными союзниками Беларуси:
– Наиболее ощутимую помощь и поддержку в это непростое время мы получили от России, Китая и других стран. Тем самым еще раз убедились, что друзья познаются в беде.
Глава государства также поинтересовался, как мы намерены дальше выстраивать отношения с этими дружественными странами, как выполняются договоренности по итогам контактов на высшем уровне, а также после визитов в 2020 году в Беларусь руководства российских регионов.
Затронул Президент и тему пандемии:
– Пандемия коронавируса уже нанесла значительный ущерб мировой экономике. Однако следует понимать, что после кризиса – так было всегда – наступает подъем. Поэтому нам нужно очень точно уловить момент оживления мирового производства и грамотно использовать сложившуюся конъюнктуру. Курс на поддержание разносторонних международных контактов остается неизменным. Мы должны разговаривать со всеми, кто хочет с нами разговаривать и кто нас уважает. Залогом нашей экономической безопасности является сохранение традиционных и освоение новых рынков.
Александр Лукашенко поинтересовался, нуждаются ли в корректировке подходы по диверсификации экспорта, заметив, что в этом году мы получили хороший урожай:
– Нужно распорядиться им с наибольшей выгодой.
Среди обсуждаемых вопросов – положение дел в других отраслях, а также прогноз внешнеэкономической деятельности в целом.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: курс на поддержание разносторонних международных контактов остается неизменным
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