На сегодняшней встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки Глава государства отметил, что Беларусь сегодня держит удар во всех сферах жизни – политической, дипломатической, информационной, общественной, на уровне военных угроз, а также в части исторической политики:
– Кто-то очень хочет, чтобы белорусы навсегда утратили свою идентичность и завершили путь как нация, растворились в глобальном мире. По разным причинам. Одни западные партнеры ищут у нас «свои» исторические территории. Другие видят плацдарм для нового броска на Восток… Но при любых интересах внешних игроков развязанная ими битва – это битва за ценности.
Александр Лукашенко подчеркнул, что наши ценности в систему глобалистского мироустройства не вписываются. И пояснил почему:
– Потому что противоречат и мешают целям тех, кто в этой системе намерен доминировать. В отличие от нас, белорусов, как и большинства народов мира. Ведь что не нравится на самом деле. Я бы даже сказал, раздражает. То, что белорусы являются хранителями мира, христианских традиций, ну и, откровенно скажем, здорового консерватизма. Что мы являемся образцом межнационального, межконфессионального и социального единства – всего того, что делает нас, как и любое другое государство, суверенным, независимым. И особенно их раздражает то, что мы оказались сильнее технологий так называемых "цветных революций"…
Президент напомнил, что наша страна выстояла, испытав на себе воздействие семи или даже восьми ее этапов.
– Я хочу, чтобы вы понимали: все, что мы прошли, – это не спонтанные атаки, а последовательная и скоординированная политика Запада. Попытки расшатать общество, дезориентировать людей продолжаются и будут продолжаться на всех тактических направлениях, – заключил он.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: кто-то очень хочет, чтобы белорусы навсегда утратили свою идентичность и завершили путь как нация
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