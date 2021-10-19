Лукашенко: вопреки прогнозам науки коронавирус остается реальной угрозой для всех стран

Глава государства отметил:
– Если объективно говорить, то вопреки надеждам многомиллиардного населения Земли, а также прогнозам так называемой мировой науки коронавирус со своими мутациями и новыми штаммами остается реальной угрозой для всех стран.
Президент указал на то, что сейчас используется вакцина от коронавируса, разработанная во время циркуляции первого уханьского штамма. После этого был южноафриканский штамм, британский, сейчас распространяется индийский «дельта». Александр Лукашенко задал логичный вопрос:
– Специалисты говорят: мутирующий вирус, к нему надо приспосабливать и вакцину. Мы что, за полтора года так приспособились? Насколько эффективна та уханьская вакцина против индийского вируса «дельта»? Вот это очень важно.
Проблема требует к себе повышенного внимания:
– То, что COVID, Дмитрий Леонидович (Пиневич. – Прим. ред.), объективно на шаг впереди нашей науки, а возможно, и практики, это же и вы признаете. Мы догоняем его, ученые. Может, и практики, которые немножко больше продвинулись в это чумное время. Он (вирус – Прим. ред.) стал более агрессивным, стало больше тяжелых пациентов. В том числе молодежи. И это тенденция.
Глава государства настоятельно рекомендует присмотреться к тому, что происходит у соседей:
– Рот закрыли, вся просвещенная Европа, никакой информации. Все хорошо. Но там же катастрофа. Возьмите Латвию. Ситуация в 100 раз хуже, чем в Беларуси. Тишина. Помните, какой был вой в Соединенных Штатах Америки во время первого подъема? И что? У них все хорошо? Кто знает, как сейчас дела в Соединенных Штатах Америки? Поумнели. А наших протестунов все время там стимулируют и деньгами, и прочим: давайте, давите на Беларусь. Давайте будем свергать власть на антиковидных этих мероприятиях. Если вы этого не видите, так послушайте, что я вам говорю.
Лукашенко о коронафейках: если вы «живете» в интернете, никакой препарат вам не поможетФото: БЕЛТА
"Зачем вы издеваетесь над людьми?": Президент – о принудительной вакцинации, штрафах за отсутствие масок и анонсированных рейдах милиции
Лукашенко о лечении COVID-19: если мы будем эффективно работать, в течение месяца придем к минимуму
Лукашенко: вакцинироваться нужно, но напрягать людей нельзя
Лукашенко: надо сохранить привычный образ жизни людей
Лукашенко: маски, вакцинация – добровольное дело каждого человека
Лукашенко: сильные государства хотят уничтожить своих конкурентов
Президент губернаторам, помощникам и уполномоченным по областям: убедительно прошу подключиться в полной мере к организации лечения людей на местах
Лукашенко выступил против приостановки оказания плановой медпомощи в поликлиниках
Пиневич: ситуация с коронавирусом в Беларуси полностью контролируемая
Головченко: недостающие средства для борьбы с COVID-19 будут изысканы без ущерба для других отраслей экономики