На саммите ЕАЭС обсуждаются Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года

Прежде всего он заметил:
– В силу сложной эпидемиологической ситуации мы вновь вынуждены проводить его в формате видеоконференции. Уверен, что это не скажется на эффективности нашего сегодняшнего диалога.
В повестке 28 вопросов, 4 из которых Александр Лукашенко предложил обсудить в узком составе в закрытом формате.
В саммите участвует Почетный председатель Высшего совета – первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Республику Молдова, которая имеет в ЕАЭС статус наблюдателя, представляет президент Игорь Додон. Также приглашены главы государств, которым сегодня будет предоставлен статус государства-наблюдателя: президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кубы Мигель Диас-Канель.
– Важнейший документ, который мы должны принять сегодня, – Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В мае мы в целом одобрили этот проект. Однако были высказаны отдельные замечания. Сегодня на наше рассмотрение представлен доработанный документ, – заявил Александр Лукашенко.
Вторым важным вопросом повестки является совершенствование механизмов применения общих антидемпинговых, компенсационных и специальных мер для защиты интересов производителей товаров в Евразийском экономическом союзе.
По словам Главы государства, в повестку заседания включен блок вопросов международного сотрудничества ЕАЭС:
– Нам предстоит определить основные направления деятельности союза в этой сфере на 2021 год. Мы должны принять решение о начале работы Соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС с Сербией, а также определиться по срокам начала подготовки Соглашения о зоне свободной торговли с Ираном. Это знаковые документы, подтверждающие интерес к нашему союзу в мире. Поэтому предлагаем Комиссии активизировать переговоры также с другими государствами.
По мнению Президента, пора развернуть предметную работу по выполнению статьи 41 Договора о ЕАЭС, то есть по совместному развитию экспорта производимых в наших странах товаров и услуг.
Лукашенко предлагает задействовать потенциал ЕЭАС для продвижения сельхозпродукции на рынки третьих стран
Лукашенко: мы заметно активизировали работу по устранению барьеров, максимальному сокращению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС
Лукашенко: Россия – стержень нашей интеграции
ЕАЭС следует активизировать работу с третьими странами
ЕАЭС должен стать центром притяжения мировых производственных торговых потоков
Пашинян: формирование общего рынка газа союза является неотъемлемой частью экономической интеграции
Токаев: ЕАЭС продемонстрировал единство, сплоченность и способность противостоять тяжелейшим вызовам
В ЕАЭС необходимо предусмотреть недискриминационный подход по доступу к инфраструктуре для транспортировки газа
Фото: БЕЛТА