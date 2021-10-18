Лукашенко: коллективный Запад нацелился на смену власти в Беларуси

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– Белорусские чекисты внесли весомый вклад в защиту нашей страны и людей от масштабных внешних и внутренних угроз. Хочу обратить внимание: ситуация остается напряженной. Вам лучше других известно, что неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планов противника. Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас – уничтожение независимости нашего государства. Это мы должны помнить, понимать и ощущать каждый день и каждый час. Особенно вы.
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