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Лукашенко: когда нас решили попробовать на зуб, впереди пошли люди в погонах

Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости. Сегодня государственных наград удостоены промышленники, строители, транспортники, труженики села, инженеры, педагоги, деятели культуры. А также целая группа офицеров Комитета государственной безопасности, которые делают все, чтобы наши граждане могли спокойно жить, работать и растить детей под мирным небом, добавил Президент:
 

–Так всегда в жизни бывает – наступает какой-то период, когда человек в погонах должен показать народу, что он не зря ест хлеб. Что вы не зря ему платите хоть небольшую, но зарплату, денежное довольствие. И должен сказать, что они оказались на высоте. Ничего мудреного: вы нам платите деньги. Да, было тихо, спокойно – четверть века. Потом нас решили попробовать на зуб. И впереди вас (обращаясь к награжденным. – Прим. ред.) пошли люди в погонах. Ну это же естественно. Как я часто говорю, нас за это упрекать нельзя. Мы защищали свою страну – мы для этого просто были предназначены.
 
За какие заслуги сегодня чествовали людей в погонах, объяснять не нужно, а по некоторым направлениям пока и нельзя, отметил Александр Лукашенко:
 
– Эти события благодаря нашим средствам массовой информации у всех на слуху. Искренне рад, что имею возможность лично поблагодарить всех вас за значимый вклад в развитие нашей Беларуси. И пусть торжественная атмосфера, которая царит в этом зале, вдохновит вас на новые свершения, а ваши успехи будут примером для других. Прежде всего для энергичной, творческой и амбициозной молодежи.

Глава государства признался, что на таких торжествах подпитывается талантом, знаниями, примерами из жизни награжденных. И эта протокольная церемония становится особенной и счастливой. Но и в такие моменты Александр Лукашенко не забывает о напряженной обстановке вокруг нашей страны и бушующей в мире пандемии:

– Обезопасить мы себя должны. Я вас предупреждал в канун президентских выборов (вы тогда не все мне поверили), что мы не знаем, кто виноват, но абсолютно убеждены, что этим (пандемией. – Прим. ред.) будут пользоваться все, и прежде всего сильные мира сего. И очень тихо вам сказал, что начнется передел мира. Пожалуйста – он начался, и сегодня продолжается очень активно.

Опытный политик, Александр Лукашенко в мире видел многое, чтобы теперь делать правильные выводы:

– Нам надо как никогда быть едиными и держаться друг за друга. Друзей у нас нет – есть только интересы у тех, кто нас окружает. Поэтому если мы хотим решать свою судьбу сами – при всех недостатках, при всех сложностях – нам надо знать, что другой земли у нас не будет.

Особенно это актуально в преддверии Дня Победы, которую белорусы не вправе отдать:

– Это величайшая ценность. Кто-то ценит бриллианты, золото, еще что-то, а вот это – бесценно. И тот, кто отдает эту Победу (я с точки зрения прагматизма), – тот последний идиот и мерзавец. Нельзя отдать эту Победу, она нам дорого обошлась. Я это говорю к тому, чтобы мы решали, как защищать свою страну, как действовать.

Главное – жизнь и здоровье. Это один из уроков, преподанных нам пандемией. И участников сегодняшнего торжества Александр Лукашенко попросил беречь себя.

Обращаясь к труженикам, Глава государства искренне призвал:

– Держитесь на земле. Там все живое. И там ты становишься настоящим человеком. Не отрывайтесь от заводской трубы, потому что самое интересное – это ваша работа в трудовых коллективах. Не бросайте свои конструкторские бюро, потому что вы там стали человеком. Держитесь реальной земли.

Фото: БЕЛТА
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