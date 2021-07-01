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Лукашенко: ключевая задача – повышение глобальной конкурентоспособности наших стран

Уверенность в этом выразил Александр Лукашенко сегодня на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России. Белорусский лидер напомнил, что нынешний саммит посвящен вопросам научно-технического сотрудничества в условиях цифровизации. Президент подчеркнул, что "цифра" давно стала неотъемлемой частью нашей действительности, и в будущем человечество наверняка ждут еще более глобальные перемены. Однако белорусский лидер убежден, что все они должны быть ориентированы на развитие реальных производств и улучшение жизни людей:

– Вполне очевидно, что для стран, у которых нет нужных ресурсов, отставание в цифровых технологиях грозит непреодолимым неравенством. Человечество не должно стать заложником такой ситуации. Уверен, что нельзя допустить доминирования одних государств над другими. Также понятно, что никто эти технологии нам не даст, – мы должны рассчитывать только на собственные силы и кооперацию. Именно промышленная и научная кооперация видится главным двигателем нашей интеграции.

При этом Александр Лукашенко констатировал: наши страны и сами вполне могут обеспечить желающих зарубежных партнеров высокими технологиями, потому что не отстают в этом отношении.

– Пришло время выработать совместную цифровую повестку, ориентированную на практику. В этой сфере наше взаимодействие как раз отстает. Мы и в России, и Беларуси кое-чему научились – а вот совместную повестку создать пришло время, – подчеркнул белорусский лидер.

Как отметил Президент, хорошим подспорьем для реализации такой повестки должны быть программы Союзного государства, большинство из которых позволяют создавать и тиражировать высокотехнологичные материалы и производства:

– Тем более что сотрудничество белорусских и российских ученых по линии академической науки интенсивно развивается. Мы расширяем взаимодействие в исследовании космоса, вместе создаем высокопроизводительные системы обработки информации, наноматериалы, работаем над проблемами медицины и имеем хорошие результаты в этих отраслях.

В пример успешности прямых контактов с регионами Александр Лукашенко привел эффективное сотрудничество с институтами Национальной академии наук Беларуси
Сибирского отделения Российской академии наук.

– Ключевая задача – повышение глобальной конкурентоспособности наших стран, что в современном мире практически невозможно без серьезных инноваций. В реальном производственном секторе наших экономик, к сожалению, доля высокотехнологичных производств и динамика ее роста недостаточны. Повышению инновационного потенциала Беларуси и России будет способствовать переход к созданию цифровых платформ. Они могут стать ключевыми инструментами цифровой трансформации традиционных отраслей и рынков, – уверен Глава государства.
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