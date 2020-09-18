Лукашенко: хочу еще раз подтвердить свое требование – сокращение строительства жилья в Минске

– Нам нельзя перенаселять Минск. Это не просто разговор. Это возьмем на жесткий контроль. Надо строить жилье так, чтобы распределить производственные силы по стране.
Кроме того, Александр Лукашенко обратил внимание, что стройорганизации (как государственные, так и частные) с собственной производственной базой должны быть загружены объемами жилищного строительства в первую очередь:
– В противном случае зачем они создавали эти мощности?
Глава государства отметил, что имели место и следующие факты, когда государственные строительные тресты с собственным производством строят жилье по заказу частников, а основная прибыль остается у последних.
– Чтобы не получилось так, что у нас тресты на побегушках у каких-то частников, – сказал Президент. – С 1 января будущего года на эту тему не должно быть разговоров.
Главе государства доложили об объемах жилищного строительства в стране и в столице, в частности для многодетных семей, очередников, а также арендного и коммерческого жилья. Рассказали о том, как двигается очередь. Отдельно председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев остановился на обозначенной Александром Лукашенко теме городов-спутников. По его словам, возведение домов сейчас ведется в Смолевичах, в следующем городу планируется начать осваивать Руденск.
Лукашенко поручил активнее работать над экспортом строительных услугФото: БЕЛТА
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Кухарев: выходим на то, чтобы со следующего года максимально загрузить строительные предприятия
Кухарев: наиболее перспективные площадки для строительства жилья – в городах-спутниках