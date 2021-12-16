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Лукашенко: надо отстраивать новую Беларусь

Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания о противодействии санкционным мерам, принимаемым в отношении Беларуси. В частности, он высказался о предложениях по определению круга лиц, кто в силу своей служебной деятельности должен ознакомляться с содержанием различного рода экстремистских Telegram-каналов:


– Не надо сюда, как Глава Администрации предлагает, тащить списки: кому можно, кому нельзя. Глупость несусветная! Пусть руководители на местах определяются: губернаторы, председатели райисполкомов. Запреты никогда не приводили к нормальному результату. Ну если мы сами себе уже не доверяем, слушайте, тогда надо действительно беглым отдать эту власть. Будьте аккуратными и осторожными, у нас более чем достаточно проблем, и их нужно решать.

В то же время Президент подчеркивает:

– Еще раз повторяю: предателям прощать нельзя, тем, кто пытался перевернуть страну и сдать ее туда (на Запад. – Прим. ред.), никакого прощения не будет. Мы их видим и выявляем десятками, а то и сотнями.

Зашла речь и о различных фондах и организациях:

– Те организации, которые финансировались из-за рубежа и организовывали переворот и мятеж, – мы их всех ликвидировали, как бы ни было тяжело. Вы же знали, какие будут последствия, и они (противники. – Прим. ред.) сегодня взвыли: восстановите обратно. Они никогда не будут восстановлены. Любые фонды, любые организации могут у нас существовать, но заниматься конкретным делом во благо Родины, – заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко перечислил сферы, в которых подобные организации могут работать:

– Пусть защищают больных, пусть ковид лечат, пусть чернобыльцам помогают, нищим, обездоленным, людям с ограниченными возможностями, лечат детишек – милости просим, дорога открыта.

Резюмируя, Президент заключил:

– Этот хаос надо сегодня заканчивать. Надо отстраивать новую Беларусь.

Фото: БЕЛТА
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