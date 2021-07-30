Во всем мире катастрофически не хватает продовольствия, а цены на него растут, что создает дополнительные возможности для белорусского агропромышленного комплекса. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в ходе встречи с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.
Фото: БЕЛТА
Затрагивая вопрос продовольственной безопасности, Глава государства подчеркнул:
– В этом году мы с опозданием провели посевную кампанию – по погодным условиям. Теперь основная задача – вырастить и сохранить урожай. Аномальная жара и ливни внесли свои коррективы. Чтобы не потерять хлеб, необходимо ускориться с уборкой урожая. Сейчас каждый килограмм зерна будет буквально на вес золота.
Александр Лукашенко обратил внимание присутствующих на следующее:
– Цены на продовольствие растут лавинообразно. Миллиард голодных в мире.
При этом Глава государства потребовал от местной вертикали своевременно рассчитываться с людьми:
– Где хотите берите, но поддержите людей.
Опубликовано:
1574
Лукашенко: каждый килограмм зерна – на вес золота
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter