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Лукашенко: какую Конституцию примет народ – такая и будет

Сегодня во время рабочей поездки в Островец Президент ответил на вопросы журналистов. В том числе коснулись темы диалоговых площадок, которые работают по всей стране. Александр Лукашенко отметил, что находит такую форму взаимодействия полезной – недаром сам ее инициировал:


– Я тогда сказал, что диалоговые площадки должны быть и в трудовых, и студенческих коллективах. И я готов к таким диалогам.

Предлагая такую форму работы, Президент посчитал необходимым «опустить» разговор к людям, чтобы почувствовать, чем живет народ. И это далеко не только вопросы изменения Конституции:

– Мы над ней работаем два года. Два проекта Конституции я просто отклонил, потому что они были слишком мягкими, не отвечали запросам передовой части нашего общества. И я предложил, чтобы более радикальные были изменения. И мы подошли к третьему.

При этом предложения по корректировке Основного Закона занимают лишь часть времени на диалоговых площадках. Собранная к Всебелорусскому народному собранию информация будет обсуждаться с экспертами. Уже создается новая рабочая группа специалистов по подготовке изменений:

– Это сложнейший документ, научный, который должны сотворить специалисты. Но специалистам нужен заказ от нашего общества. А заказ – это тебе проблемы, которые мы  поднимем снизу. И таким образом вы вовлекаем миллионы людей не только в будущее обсуждение Конституции, но и формирование ее, написание фактически.

Александр Лукашенко назвал создание диалоговых площадок «величайшим достижением, достоянием и опытом».

– Будет только так, как решит народ. Никакой фальсификации не будет. Какую Конституцию примет народ – такая и будет. Такая будет наша жизнь и такая будет наша власть. Жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и без катастрофы. Белорусам это не надо, – заявил Президент.

Фото: БЕЛТА
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