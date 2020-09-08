Лукашенко: я не позволю разрушить то, что создавалось в Беларуси поколениями людей

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что не позволит разрушить то, что создавалось в стране поколениями людей, передает корреспондент БЕЛТА.





"Если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может, я поступил бы, как Порошенко. Вряд ли, конечно. Но я так иногда думаю. Но если у меня этих миллиардов нет… Поэтому я не боюсь, – сказал Александр Лукашенко. – Я даже дома говорю: слушайте, дети, ну не сегодня-завтра. Кто знает, когда я уйду к Нему, когда Он меня позовет (когда они меня пытаются удержать от чего-то). Когда-то я уйду, но я им (оппонентам власти. – Прим. БЕЛТА) не позволю то, что мы создавали с людьми, с этими поколениями, разрушить. Вот чем я живу".





"Обидно ли чисто по-человечески? Потому что есть люди, которые не помнят в силу возраста, а те, которые помнят, не ценят, как было и как стало", – уточнил один из журналистов.

"Очень обидно, – ответил Президент. – Конечно, для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки, потому что я философски на это смотрю. Когда-то Он меня туда позовет, но я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали, и вот этих – подавляющее большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в "утюге", телевизоре и в "холодильнике". Может быть, где-то и надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас и живу".





У Главы государства также поинтересовались, что после всех текущих событий в Беларуси для него теперь самое главное в жизни.

"Если честно, я даже не знаю. Трудно сказать. Мои дети и дети тех людей, которые со мной рядом, – заявил Александр Лукашенко. – Что меня очень держит в этой ситуации (да и вы, наверное, знаете): если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система и следом покатилась бы и Беларусь. Я думаю, что далеко откатилась бы. Может, кто-то бы подставил свое могучее плечо. Но сейчас бы было очень тяжело. И вот эти ребята – омоновцы и прочие-прочие – те, кто со мной рядом, они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать".

Фото: БЕЛТА