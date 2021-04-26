Лукашенко изменил статус Совета по развитию предпринимательства

Совет по развитию предпринимательства меняет свой статус с консультативного органа при Президенте Беларуси на консультативный орган при Совете Министров. Соответствующий Указ № 163 Глава государства Александр Лукашенко подписал 26 апреля, проинформировали sb.by в пресс-службе белорусского лидера.
Теперь утверждать состав Совета по развитию предпринимательства будет, соответственно, Премьер-министр Беларуси. Председателем совета будет по должности заместитель Премьер-министра, курирующий вопросы экономики.
Фото: БЕЛТА
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