Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.92
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Лукашенко: изменения в Конституцию направлены на то, чтобы сделать Основной Закон более современным

Лукашенко: изменения в Конституцию направлены на то, чтобы сделать Основной Закон более современным

Об этом Президент заявил сегодня на расширенном заседании Конституционной комиссии. Она была создана указом Главы государства в середине марта этого года. В состав комиссии вошли 36 человек (парламентарии, ученые, эксперты, руководители предприятий, представители общественных объединений, науки и образования, культуры и спорта) во главе с Председателем Конституционного Суда заслуженным юристом Беларуси Петром Миклашевичем. Комиссии было поручено разработать предложения по изменению Основного Закона Беларуси и обеспечить их всенародное обсуждение. За прошедшие месяцы проделана огромная работа, в результате которой предлагается изменить свыше 50 статей Основного Закона, ввести 14 новых статей и 3 статьи исключить. Проект обновленной Конституции был внесен Президенту.


Предваряя обсуждение, Александр Лукашенко отметил, что позади месяцы напряженного труда. На призыв принять участие в разработке новой редакции Основного Закона откликнулось огромное количество людей, в том числе общественные объединения:
 
– Вам пришлось детально изучить все предложения, инициативы, проанализировать мировой опыт государственного строительства, изучить современные тенденции развития конституционного законодательства. Это, безусловно, большая работа.


Глава государства поблагодарил всех членов комиссии за ответственный подход к делу, неравнодушие, искренность и вовлеченность:
 
– Я очень внимательно следил за процессом, слушал ваши выступления в средствах массовой информации. Можно констатировать, что есть вариант проекта нового Основного Закона страны.


Рассказывая о предлагаемых изменениях, Александр Лукашенко отметил их системный характер:

– Они затрагивают практически все разделы Конституции – начиная от преамбулы и заканчивая заключительными положениями. Поправки направлены на то, чтобы сделать наш Основной Закон более современным.
Лукашенко рассказал о том, что ему импонирует в проекте новой Конституции

Лукашенко: конституционный референдум состоится не позднее февраля будущего года

Лукашенко об изменении Конституции: мы должны четко ответить на вопросы, зачем мы это делаем и кому это надо

Сохранение президентской формы правления, полномочия Премьера, срок работы Парламента и новый раздел о ВНС. Миклашевич – об изменениях в Конституцию

Что предлагает поменять в Основном Законе Конституционная комиссия? Полный список изменений
Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы