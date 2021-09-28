Лукашенко: изменения в Конституцию направлены на то, чтобы сделать Основной Закон более современным

Предваряя обсуждение, Александр Лукашенко отметил, что позади месяцы напряженного труда. На призыв принять участие в разработке новой редакции Основного Закона откликнулось огромное количество людей, в том числе общественные объединения:
– Вам пришлось детально изучить все предложения, инициативы, проанализировать мировой опыт государственного строительства, изучить современные тенденции развития конституционного законодательства. Это, безусловно, большая работа.
Глава государства поблагодарил всех членов комиссии за ответственный подход к делу, неравнодушие, искренность и вовлеченность:
– Я очень внимательно следил за процессом, слушал ваши выступления в средствах массовой информации. Можно констатировать, что есть вариант проекта нового Основного Закона страны.
Рассказывая о предлагаемых изменениях, Александр Лукашенко отметил их системный характер:
– Они затрагивают практически все разделы Конституции – начиная от преамбулы и заканчивая заключительными положениями. Поправки направлены на то, чтобы сделать наш Основной Закон более современным.
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