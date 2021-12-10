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  2. Лукашенко: изменения в Договоре о ЕАЭС затрагивают вопросы, продиктованные жизнью

Лукашенко: изменения в Договоре о ЕАЭС затрагивают вопросы, продиктованные жизнью

Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, организованного в формате видеоконференции, Президент обратил внимание на то, что на заседании будет подписан II Большой Протокол о внесении изменений в договор о союзе. Он затрагивает широкий круг вопросов: применение антидемпинговых мер по отношению к третьим странам, конкуренция и государственное ценовое регулирование, взимание косвенных налогов и механизм контроля за их уплатой, техническое регулирование и многое другое. Глава государства отметил:
 
- Все то, что продиктовано жизнью.

Фото: БЕЛТА
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