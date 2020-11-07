Об этом Глава государства заявил во время посещения БелАЭС. А для начала осмотрел территорию станции с вертолета. Напомним, Президент сегодня даст разрешение на подъем электрической мощности энергоблока до 400 МВт в соответствии с этапной программой.
– Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент – страна становится ядерной державой, – сказал Глава государства.
Заслушивая доклады, Александр Лукашенко обозначил первостепенный вопрос. Обращаясь к министру энергетики Виктору Каранкевичу, он подчеркнул:
– В ближайшее время ты мне должен доложить, что мы будем делать рационально с этой электроэнергией.
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Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: исторический момент – страна становится "ядерной державой"
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