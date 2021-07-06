Лукашенко: использование санкций против Беларуси – это беззаконие и шантаж в международном масштабе

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БЕЛТА

Президент отметил, что тема санкций продолжает оставаться главным инфоповодом и для медийных проектов, и для принятия различных политических деклараций и правовых актов. Хотя к правовой системе эти решения никакого отношения не имеют., – заявил Александр Лукашенко. –