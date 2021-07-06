Лукашенко: использование санкций против Беларуси – это беззаконие и шантаж в международном масштабе

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– Я уже говорил – никаких разговоров о том, что мы можем где-то чего-то недобрать, сократить наши темпы, прирост нашей экономики, тот, который сложился за первое полугодие. Об этом речи быть не может. Чего бы нам ни стоило, мы должны это выдержать. Идет война.
Президент отметил, что тема санкций продолжает оставаться главным инфоповодом и для медийных проектов, и для принятия различных политических деклараций и правовых актов. Хотя к правовой системе эти решения никакого отношения не имеют.
–По сути, использование ограничительных мер в качестве инструмента давления на суверенное государство –это беззаконие и шантаж в международном масштабе, – заявил Александр Лукашенко. – Шантаж, который, напомню, в документах ООН и иных международных организаций осуждается как недопустимая мера.
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