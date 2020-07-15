Об этом Президент заявил сегодня на встрече с активом Витебской области:
– Нам надо иметь в виду, что дисциплина, исполнительская и технологическая, и стабильность в государстве –это основа любого развития. Никакие майданы и революции нас не спасут.
Глава государства отметил, что за 20 лет производство продукции в сельхозорганизациях Витебщины выросло почти в два раза. Урожайность зерновых культур увеличилась с 16 до 27 центнеров с гектара, картофеля – с 114 до 213 центнеров, овощей – с 117 до 300. Объем промышленного производства вырос в три раза. Экспорт товаров – более чем в четыре раза и достиг почти двух миллиардов долларов.
– Меня радует Витебщина, – сказал Глава государства. – Начали неплохо работать, обрабатывать посевные площади, поля. И урожай неплохой. Чего бы нам ни стоило, нам надо активизироваться, не глядя ни на какие выборы, убрать хлеб. Выборы закончатся, а кушать надо будет и после 9 августа. И нельзя потерять этот год. Для Витебщины он очень показательный.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: исполнительская и технологическая дисциплина – основа любого развития
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