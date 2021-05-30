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Лукашенко искупался в Черном море при температуре воды плюс 16

Президент Беларуси Александр Лукашенко все же искупался в Черном море по приглашению своего российского коллеги. При этом не сказать, что температура воды была комфортная для купания - всего плюс 16. Информацию об этом разместил Telegram-канал "Пул Первого".

Фото: БЕЛТА

- Всем озаботившимся: Президент Беларуси принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Черном море. Температура воды +16, - говорится в сообщении ресурса.

Эту информацию авторы канала сопроводили соответствующей фотографией с главой белорусского государства.
Интерес к тому, поплавает ли все же Александр Лукашенко в Черном море, видимо, был вызван тем, что накануне состоялась неформальная встреча главы белорусского государства с Президентом России Владимиром Путиным. Российские коллеги, как отмечал тот же "Пул Первого", окрестили ее "рабочим купанием".

Тем не менее, распространенные по ее итогам кадры свидетельствовали о том, что встреча лидеров стран прошла в море на яхте. Александр Лукашенко и Владимир Путин беседовали за круглым обеденным столом, прогуливались по палубе, что-то увлеченно обсуждая, и даже смогли понаблюдать за дельфинами.

И хоть на календаре, да еще в Сочи, последние числа мая, погода была явно "не май месяц" - достаточно прохладно, пасмурно и ветрено. Поверх рубашек президенты надели еще и легкие куртки.

Как сообщалось БЕЛТА, Владимир Путин 28 мая во время переговоров в Сочи пригласил своего белорусского коллегу, пользуясь случаем, в выходные искупаться в море.

Отойдя от деловой тематики, российский лидер отметил, что в Сочи сейчас хорошая погода. "Можем искупаться", - пригласил он.

- С удовольствием, - отреагировал Президент Беларуси.

- Море становится все теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи, - выразил уверенность Владимир Путин.

Александр Лукашенко поблагодарил коллегу за человеческое приглашение: "Именно в пятницу, чтобы действительно в выходные дни можно было и в море окунуться. Я так и понял это приглашение".

Несмотря на прохладную воду, судя по официальной хронике, прием, оказанный Президенту Беларуси в Сочи, был теплым, общение лидеров проходило в дружественной и конструктивной атмосфере, о чем свидетельствует целый ряд достигнутых договоренностей.
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